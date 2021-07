Seychelles, il debutto del brand di Hilton LXR Hotels & Resorts

LXR Hotels & Resorts, la collection di hotel di lusso indipendenti di Hilton, sbarca alle Seychelles con Mango House Seychelles, sul lungomare incontaminato di Mahé. Tutte le 41 camere, suite e ville offrono una vista sull'oceano e sono abbellite da decorazioni naturali che richiamano la bellezza selvaggia dell'arcipelago.



"Mango House - spiega Jochem-Jan Sleiffer, presidente Medio Oriente, Africa e Turchia di Hilton - segna il debutto del marchio di lusso LXR di Hilton alle Seychelles e va ad aggiungersi alle nostre proprietà Hilton e DoubleTree by Hilton già aperte, e agli hotel Waldorf Astoria e Canopy by Hilton attualmente in fase di sviluppo".

Tra i servizi cinque ristoranti internazionali, la possibilità di praticare attività sportive acquatiche non motorizzate, come il kayak e lo snorkeling e i trattamenti della spa.