Hilton Orlando si trasforma in una escape room di 19 piani

È la più grande escape room del mondo. L’ha creata l’Hilton Orlando in Florida, che ha deciso di trasformare l’intero hotel di 19 piani in una escape room dedicata ai suoi ospiti.

Si tratta di un’esperienza interattiva in cui ogni angolo del resort nasconde indizi, sfide e rompicapi alla ricerca di indizi per svelare un segreto finale.



In sostanza, il resort invita i suoi ospiti a trasformarsi in spie e attraverso lo smartphone e una app da scaricare scoprire il segreto nascosto nell’hotel.



L’insolita escape room non è pensata per essere completata in una volta sola: la missione rimarrà salvata sul proprio telefono e la si potrà proseguire durante tutti i giorni del soggiorno.