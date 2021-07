Hilton per le famiglie, nascono le Experiences dedicate ai più piccoli

Sono oltre 250 le strutture europee, mediorientali e africane del portfolio di Hilton che aderiscono alla nuova iniziativa delle 'Family Experiences' ideata dal gruppo alberghiero.

Una proposta che, oltre a offerte speciali dedicate ai bambini sotto ai 12 anni, prevede numerosi servizi ad hoc che le varie strutture mettono a disposizione delle famiglie ospiti: dai prodotti per la cura dei piccoli alle lenzuola colorate, fino ai menu dedicati.



"Agli ospiti di Hilton di tutte le età piace fare nuove esperienze e sappiamo che anche i nostri visitatori più giovani sono desiderosi di viaggiare di nuovo e di riconnettersi con le loro famiglie dopo più di un anno di avventure mancate - ha dichiarato David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe, Hilton -. Il lancio di nuove proposte, menu e servizi rendono il viaggio ancora più emozionante per i ragazzi e la vita un po' più facile per i genitori".



Tra le iniziative anche passaporti con lettere di benvenuto e cacce al tesoro. Hilton è anche il primo grande gruppo alberghiero a facilitare prenotazioni e conferme per le camere comunicanti al momento della prenotazione, fornendo una soluzione innovativa a un vecchio problema per le famiglie e i gruppi.



L'esempio di Venezia

Tra le strutture che aderiscono alle Family Experiences c’è anche l’Hilton Molino Stucky Venice, ospitato in un mulino restaurato sull'isola della Giudecca. Per chi vi soggiorna sono a disposizione navette che raggiungono Venezia in 20 minuti e dispone di camere e suite per famiglie, rinnovate di recente, una piscina sul rooftop, un campo da golf e una spa. La famosa spiaggia privata Lido Blue Moon di Venezia è a soli 30 minuti di distanza. I menu per bambini sono disponibili nei quattro ristoranti dell'hotel e gli aspiranti piccoli chef possono imparare a cucinare i famosi biscotti Bussola, caratteristici della città.