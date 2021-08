Le Seychelles riaprono alle piccole navi da crociera da novembre

Le Seychelles aggiungono un altro tassello alla ripresa turistica con l’annuncio della riapertura al mondo delle crociere a partire dal prossimo primo novembre. Si tratterà tuttavia di un avvio soft e i big del settore dovranno ancora attendere per ripristinare gli itinerari verso Port Victoria.

Sarà la Ms Island Sky della britannica Noble Caledonia la prima nave che metterà la parola fine a un lungo digiuno iniziato nel mese di marzo del 2020 quando era approdata l’ultima nave, la Bouganville della Compagnie du Ponant, prima dello stop al settore. Il via libera, però, si legge su Traveldailynews, riguarderà solamente le navi di piccole dimensioni con una capacità non superiore ai 300 passeggeri per potere gestire al meglio gli afflussi rispettando tutti i protocolli.



Prima della pandemia nella stagione 2019/2020 Port Victoria aveva accolto 39 navi da crociera per un totale di oltre 63mila passeggeri.