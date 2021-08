Le Seychelles in rimonta con 700 turisti al giorno, italiani fanalino di coda

Agosto mese della ripresa per le Seychelles, che hanno registrato un totale di 80mila visitatori, il 96% degli arrivi registrati dopo l’ultima fase della riapertura al turismo, a marzo 2021.

“La domanda di viaggi rimane elevata, sebbene i viaggiatori debbano ancora affrontare molte incertezze - commenta Sherin Francis, Principal Secretary for Tourism -. Agosto è iniziato con una nota positiva per la nostra destinazione, abbiamo raggiunto circa 700 visitatori al giorno e i numeri rimangono stabili”.



Tourism Seychellessi aspetta un ulteriore rimbalzo per i prossimi mesi: “Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di arrivi turistici per il 2021" conclude la manager, sottolineando che i numeri riflettono le previsioni fatte da Seychelles Tourism all’inizio dell’anno: accogliere tra 111mila e 189mila visitatori.



I primi sei mercati sono la Russia, seguita da Emirati Arabi Uniti e Israele e poi ancora Germania, Francia e infine Arabia Saudita. Per quanto riguarda l’Italia al 22 agosto gli arrivi totali nell'anno 2021 sono stati 729 (fonte Seychelles National Bureau of Statistics) considerando l’impossibilità, al momento fino al 30 agosto, di raggiungere la destinazione per turismo.