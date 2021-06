Marriott, a Roma il debutto del brand W

Un investimento particolarmente significativo per il rilancio post-Covid della Capitale. Marriott debutta a Roma con il W Rome, la cui inaugurazione è prevista a settembre.

A sostenere l’operazione il gruppo americano Kingstreet, che nel 2017 aveva acquistato nei pressi di via Veneto due edifici storici oggi inseriti nel fondo gestito da Kryalos Sgr. Il nuovo hotel, spiega ilsole24ore.com, metterà a disposizione 162 tra camere e suite, tra cui la Extreme Wow suite, la rivisitazione in stile W della classica suite presidenziale.

Alla new entry romana farà seguito l’apertura del W Milano nel 2022.