Marriott spinge sul lusso: a Dubai arriva il St. Regis Downtown

Un nuovo St. Regis negli Emirati Arabi Uniti. Marriott ha infatti firmato un accordo con RDK Tourism Investment per la nascita ampliare la sua presenza di lusso sancendo la nascita di The St. Regis Downtown Dubai.

“Con questa aggiunta alla nostra collezione di hotel – dice Jerome Briet, chief development officer Emea di Marriott International - il brand arriverà in uno degli indirizzi più belli di Downtown Dubai, che ospita i punti di riferimento più iconici della città. The St. Regis Downtown Dubai è destinato a offrire un lusso impareggiabile, un servizio su misura e un glamour moderno sia i viaggiatori leisure che business".



L’indirizzo di Downtown Dubai sarà una ristrutturazione e rebranding di una proprietà preesistente e aprirà entro la fine del 2021. I piani di rinnovamento prevedono un design ricercato di ispirazione residenziale della lobby e l'aggiunta della Astor Ballroom, simbolo dell’impegno brand per ospitare celebrazioni iconiche. Situato nel cuore di Business Bay, sul lungomare del canale, e nelle immediate vicinanze del Burj Khalifa e del Dubai Mall, l'hotel offrirà esperienze su misura per gli ospiti e sistemazioni di lusso per soddisfare le esigenze dei viaggiatori globali.



St. Regis Downtown Dubai segnerà la quarta proprietà del brand negli Emirati Arabi, insieme a St. Regis Abu Dhabi, St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi e a St. Regis Dubai, The Palm, in apertura.