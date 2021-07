Marriott sbarca a Lucca con il Grand Universe, parte della Autograph Collection

Marriott debutta a Lucca con Grand Universe Lucca, la struttura up level che va ad arricchire il portafoglio di Autograph Collection Hotel, il brand del gruppo che raccoglie gli alberghi più particolari e legati al territorio di appartenenza.

Il boutique hotel, 55 camere, si trova in un palazzo seicentesco, un tempo appartenuto alla nobile famiglia Paoli. La proprietà è di Marcucci Italia (della famiglia lucchese Marcucci) e Shaner Italia ed è gestito da Shaner Ciocco Properties. Entrambe, spiega Il Sole 24 Ore, sono divisioni di Shaner Corporation.



Un palazzo storico

Trasformato in un albergo già nel 1857, è stato oggetto di un articolato piano di ristrutturazione guidato da Archea Associati S.r.l, che ha mantenuto elementi come le fondamenta delle mura risalenti all’epoca romana e i resti di un'antica bottega di maestri soffiatori di vetro situata nella cantina. Cantine che ora, con il nome di Eterno Wine Cellar, dà agli ospiti la possibilità di cenare in un contesto unico, a ridosso delle fondamenta romane dell’edificio.



Il Grand Universe si trova di fronte al Teatro del Giglio, che dal 1817, anno della sua inaugurazione, ospita ininterrottamente la grande Opera, balletti e concerti di musica classica. Inoltre nella piazza dove sorge l’hotel, la centralissima piazza Napoleone, ogni anno si svolge il Lucca Summer Festival.