Marriott, un nuovo progetto sulla Strip di Las Vegas

Marriott International si prepara al grande al debutto, previsto per l'ottobre 2023, del tanto atteso progetto di hotel-casinò JW Marriott sulla Strip di Las Vegas.

Come riportato da Travel Weekly, il sito web di Marriott descrive il JW Marriott Las Vegas Blvd. come un resort di Las Vegas di 'nuova generazione', che includerà un hotel JW Marriott e una proprietà Edition di oltre 900 camere.

Il complesso dovrebbe poi includere negozi, spa, locali per la vita notturna, piscina, casinò e ristoranti, nonché spazi per riunioni ed eventi.



Inoltre, il JW Marriott Las Vegas Blvd sarà, secondo la catena, l'unico resort integrato collegato all'espansione del Las Vegas Convention Center tramite uno skybridge pedonale.