Marriott rilancia sul luxury con Home & Villas

Da una parte la volontà di viaggiare con la famiglia, dall'altra l'esigenza di spazi sempre più ampi. È questa la filosofia del segmento Home & Villas by Marriott International, che già durante il 2019 ha avuto importanti riscontri.

Si tratta di appartamenti luxury in destinazioni eccezionali in giro per il mondo. Un segmento che continua a crescere e che, come racconta Satya Anand, Presidente Emea di Marriott International, "nel corso del 2021 vedrà l'espansione del brand a Cipro, Finlandia e Malta".



A non conoscere crisi è la fascia più alta del mercato, lo dimostrano le nuove aperture di design hotel sui quali il gruppo alberghiero punta per il futuro. "A giugno aprirà il Concepció by Nobis a Palma di Maiorca", annuncia Jenni Benzaquen, senior VP and managing director, Design Hotels & Emea Brand Portfolio. Ma non solo. Entro fine anno debutterà il W Algarve in Portogallo e ancora il Moxy Bergen in Norvegia. G. G.