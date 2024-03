I piani di sviluppo di Ita Airways a Napoli

di Paola Trotta

Un’estate di forte spinta sul Sud Italia per Ita Airways che, grazie alle connessioni con l’hub di Roma Fiumicino, permetterà ai viaggiatori dell’area di raggiungere le 26 destinazioni internazionali e le 15 intercontinentali offerte dal vettore, con l’apertura di Chicago, Toronto, Riyad, Accra, Kuwait City, Gedda e Dakar, oltre alle ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali selezionate dalla compagnia tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo.

Il vettore ha annunciato le sue novità nel corso di Bmt a Napoli, dove si svolge anche la tappa del roadshow della compagnia dedicato alle agenzie.



“Questo evidenzia l'importanza del mercato del Sud Italia per la compagnia ed è l'occasione per incontrare, come in ogni tappa nazionale, i nostri trade partner, canale di distribuzione per noi principale e che rappresenta motivo di attenzione particolare su tutta la strategia commerciale dell'azienda. Opportunità preziose per rafforzare i legami” spiega il vp sales Tommaso Fumelli (nella foto).