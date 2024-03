“Per il picco della summer 2024 abbiamo previsto ben 600 frequenze settimanali sull’Italia meridionale”. Tommaso Fumelli (nella foto), vp sales di Ita Airways, svela il piano di sviluppo estivo del network del vettore, aggiungendo tra gli aggiornamenti anche il ripristino del terzo volo da Linate su Brindisi.

Ma lo sguardo di Ita Airways si volge anche al lungo raggio: “Per la stagione primavera-estate - prosegue Fumelli - lanciamo rotte importanti sul long haul, anche questo elemento centrale di sviluppo per Ita. Il 7 aprile parte la tratta Roma-Chicago, che completa la nostra offerta sugli Stati Uniti, destinazione di grande rilievo per noi”.



Il 10 maggio sarà la volta del Roma-Toronto, “grazie al quale arricchiremo con il Canada il nostro network sul Nord Atlantico. A seguire il lancio di rotte sull’area del Golfo, in Arabia Saudita con Riyadh e poi Jeddah, tratte ad alta componente business travel, molto importanti per la compagnia”.



Nel cuore della summer, poi, il vettore punterà su due destinazioni nel West Africa, Dakar e Accra. “Queste nuove rotte verranno operate con il nuovo Airbus A321neo, fiore all’occhiello della flotta di medio-lungo raggio”.



In Asia, infine, Ita Airways potenzierà i voli diretti appena attivati per il Giappone, con il Tokyo-Roma diventato giornaliero.

Paola Trotta