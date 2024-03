Ita Airways prolunga la stagione su Pantelleria per l’estate 2024

Da giugno a ottobre durerà la stagione di Ita Airways su Pantelleria. Il vettore infatti grazie alla collaborazione con le autorità e gli operatori locali ha deciso di aggiungere voli anche nei mesi di giugno, settembre e ottobre oltre a quelli già programmati per luglio e agosto.

I voli collegheranno l’isola con Roma Fiumicino e Milano Linate e opereranno secondo uno schedule che offrirà la possibilità di accedere ai collegamenti del network internazionale di Ita.



I voli da Roma Fiumicino per Pantelleria saranno operativi dal 1° al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre ogni sabato con partenza da Roma alle 17:35 ed arrivo nell’isola alle 18:50. La rotta opposta sarà operativa dal 1° al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 19:35 e arrivo nella Capitale alle 20:50.



Da Milano Linate per Pantelleria i voli partiranno dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con decollo da Linate alle 17:40 ed arrivo nell’Isola alle 19:30.



Inoltre, in occasione del The Island Festival, sarà previsto anche un volo giovedì 30 maggio, con partenza da Milano alle 11.05 e arrivo a Pantelleria alle 12.55, e uno domenica 2 giugno, con partenza alle 16:40 e arrivo alle 18:30.



Da Pantelleria a Milano Linate i voli saranno attivi dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 20:15 e arrivo nel capoluogo lombardo alle 21:55. Inoltre sarà previsto anche un volo giovedì 30 maggio, con partenza dall’isola alle 13:40 e arrivo a Milano alle 15:20, e uno domenica 2 giugno con partenza alle 19:15 e arrivo alle 20:55.



Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus della famiglia A320.