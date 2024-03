Ita Airways in Giappone, il Tokyo-Roma diventa giornaliero

Ita Airways potenzia l’offerta di voli diretti verso la capitale del Giappone. Da questo mese, infatti, per andare incontro all’aumento della domanda il Tokyo Haneda - Roma Fiumicino è diventato giornaliero grazie a due frequenze aggiuntive, che portano il totale a sette.

L’A350 decolla da Tokyo alle 12,25 ora locale e atterra a Fiumicino alle 20,10. Il ritorno da Roma è previsto alle 14,55, con atterraggio a Tokyo alle 10,25 (ora locale) del giorno successivo.



Le altre new entry

Continua intanto l’espansione di Ita Airways sul lungo e medio raggio. Ad aprile verrà infatti lanciato il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago e, a maggio, i collegamenti diretti con Toronto e Riyadh. A giugno sarà la volta dei voli per Accra e Kuwait City, a luglio di Dakar e ad agosto di Gedda.



In totale, nell'estate 2024, Ita Airways opererà su 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, aggiungerà 10 collegamenti stagionali, tra cui quelli per Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.