Ita airways, nuovo accordo di codeshare con Aeromexico

Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways, che ha stretto una partnertship con Aeromexico grazie alla quale dal 10 marzo i clienti di entrambe le compagnie potranno godere di una rete ancora più ampia di connettività e vantaggi.

I clienti che viaggiano con Aeromexico sulla rotta Città del Messico - Roma potranno raggiungere 15 destinazioni in Italia da Roma Fiumicino, mentre i viaggiatori di Ita Airways avranno accesso a 28 destinazioni operate da Aeromexico da Città del Messico. Grazie a questo accordo, i clienti potranno viaggiare con un unico biglietto, registrando il bagaglio all’aeroporto di partenza e proseguendo.



Entrambe le compagnie permetteranno ai rispettivi clienti di godere dei vantaggi dei loro programmi di fidelizzazione. Inoltre, i soci Top Tier Platino e Titanio di Aeromexico Rewards potranno beneficiare di ulteriori vantaggi, tra cui l'accesso alle lounge di Ita Airways in Italia, il check-in gratuito di un ulteriore bagaglio presso i banchi preferenziali e l'imbarco prioritario.

Allo stesso modo, i soci Club Premium e Club Executive di Volare potranno godere degli stessi benefici e accedere ai Salones Premier di Aeromexico a Città del Messico, Monterrey, Guadalajara, Torreon e Chihuahua.



Per il collegamento diretto tra Città del Messico e Roma, Aeromexico continuerà a utilizzare il Boeing 787 Dreamliner. La flotta di Ita Airways conta attualmente 83 aeromobili Airbus, di cui 40 di ultima generazione.

Grazie alla nuova partnership con Aeromexico, Ita conta 36 accordi di codeshare.