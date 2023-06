Ryanair approda in Albania con 17 rotte, l'avvio con l'orario invernale

E’ l’Albania la 37esima destinazione di Ryanair. Il vettore ha infatti ufficializzato ieri l’ingresso sul nuovo mercato a partire dall’orario invernale con 17 rotte e 200 voli alla settimana. Fitta la rete sull’Italia, con voli in programma su diverse destinazioni tra cui Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Catania, Pisa e Treviso.

“Queste 17 nuove rotte iniziali garantiranno l'accesso immediato – ha sottolineato il ceo del vettore low cost irlandese Eddie Wilson (nella foto) - ai principali mercati del turismo in entrata come Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, fornendo allo stesso tempo tariffe competitive e una maggiore connettività per gli albanesi che desiderano far visita a casa, o ad amici e parenti all'estero”.