Spostare voli a Forlì per alleggerire Bologna: l'ipotesi in salita

L'obiettivo sarebbe quello di snellire le operazioni all'aeroporto di Bologna spostando alcuni voli su Forlì. Ma l'ipotesi non dipende totalmente dalle autorità e potrebbe faticare a concretizzarsi.

A soffermarsi su questa idea è l'assessore ai Trasporti dell'Emilia Romagna Andrea Corsini, che evidenzia come il discorso sia innanzitutto commerciale e dipenda dalle scelte strategiche della compagnia.



Con Ryanair, afferma Corsini, "abbiamo interloquito assieme all'Aeroporto di Bologna e quello di Forlì per capire se una parte di voli low-cost potesse essere portato in Romagna". Ma, come sottolinea forlitoday.it, Corsini ha precisato che nonostante le istituzioni siano favorevoli a una soluzione di questo tipo, in definitiva dipende dalla volontà della compagnia aerea stessa.