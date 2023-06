Ryanair-Wizz Air, la sfida sull’Albania

C'è una destinazione che sta guadagnando spazio sullo scenario europeo: è l'Albania, che da meta di secondo piano si sta rivelando uno dei punti di maggiore crescita per il mercato aereo.

Tra le prime compagnie a credere nell'aeroporto di Tirana c'era stata Wizz Air, che dopo l'introduzione del primo collegamento ora è arrivata a 225 voli settimanali sullo scalo, di cui 33 alla volta di Londra. Non solo: come sottolinea preferente.com delle 10 rotte più trafficate della low cost, ben 6 riguardano l'aeroporto della capitale albanese.



Ma ora anche Ryanair ha puntato gli occhi su Tirana, aumentando l'impegno. Per ora lo 'scatto' della compagnia di Michael O'Leary non riguarda ancora l'estate, ma prenderà il via con i piani dell'inverno e riguarderà anche i collegamenti con l'Italia.



La battaglia delle low cost potrebbe essere appena all'inizio.