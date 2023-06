Ryanair, stop agli alcolici sui voli per Ibiza

Ryanair ha deciso di vietare la vendita di alcolici sui voli diretti a Ibiza. La decisione è stata presa alla luce anche di alcuni episodi avvenuti sui voli che hanno visto alcuni passeggeri creare problemi a chi viaggiava con loro e all'equipaggio.

Come riporta travelmole.com il vettore ha informato i clienti che avevano prenotato un volo per la destinazione tramite una mail. Ryanair ha anche precisato che coloro che cercassero di portare alcolici in cabina potrebbero essere allontanati dal volo senza nessun rimborso.