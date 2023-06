Delta e il record sulle rotte per l'Europa: 650 voli settimanali in estate

Oltre 650 voli settimanali su 77 rotte verso 32 destinazioni. Sono questi i numeri record della programmazione estiva sulle rotte transatlantiche di Delta Air Lines, che mette in campo una programmazione capace di un incremento del 30 per cento rispetto allo scorso anno.

Uno schedule che conferma come la domanda tra Europa e Stati Uniti sia particolarmente forte, tanto che “solo negli ultimi tre mesi, la compagnia ha lanciato o ripreso 31 di queste rotte, la maggior parte delle quali ha origine dagli hub principali di Delta ad Atlanta, Detroit, Los Angeles e New York-JFK”, si legge in una nota del vettore.



Per quanto riguarda l’Italia “Delta sarà il vettore statunitense con il maggior numero di collegamenti, con 84 voli settimanali per Roma, Milano e Venezia durante l’alta stagione – prosegue la nota -. I servizi estivi Delta, oltre a permettere agli italiani di raggiungere gli Stati Uniti, Belpaese, contribuendo così all’economia italiana. Quest’estate, Delta offrirà ai viaggiatori più di 21mila posti a settimana”.