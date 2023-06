Delta Air Lines rivede al rialzo le previsioni di chiusura del 2023

Delta Air Lines prevede numeri in crescita per la seconda metà del 2023 e per il 2024.

La compagnia aerea ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi del secondo trimestre anno su anno, portandole dal +15%-17% al +17%-18%.

Delta ha anche rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno. I ricavi dovrebbero aumentare del 17%-20% nel 2023, rispetto alla precedente previsione del 15%-20%.



I prezzi del carburante più bassi e la vendita di servizi premium dovrebbero portare i margini al 12%, prevedendo nel 2024 di arrivare a un margine del 13%-15%.



Intanto, come riporta Travel Weekly, la capacità di posti prevista fino alla fine dell'anno sarà ancora inferiore del 2% rispetto al 2019.



"Pensiamo che il 2024 e il 2024 rappresentino due anni molto favorevoli per noi" ha detto il presidente di Delta, Glen Hauenstein. Delta ha inoltre sottolineato la crescente attenzione per i prodotti premium. Le entrate premium rappresenteranno circa il 35% del totale di quest'anno, rispetto al 24% nel 2019. Questo forte aumento è guidato da una crescita della domanda premium da parte dei viaggiatori leisure e da un numero maggiore di posti di categoria elevata. Delta offrirà posti premium, in classe Comfort Plus e superiori, su tutti i voli entro ottobre, quando ritirerà l'ultimo degli aerei in consegna.



Anche la crescita dei ricavi delle carte di credit

o American Express in co-branding è un elemento chiave della strategia a lungo termine di Delta.

Delta prevede di guadagnare 6,5 miliardi di dollari in remunerazione delle carte di credito quest'anno e di portare la cifra a 10 miliardi di dollari entro la fine del suo attuale contratto con American Express nel 2028.