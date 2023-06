Delta fa poker su Roma Fiumicino: al via anche il volo su Detroit

Ha preso il via ieri il volo su Detroit da Roma Fiumicino di Delta, quarto collegamento della compagnia dalla Capitale, con il quale la major Usa incrementerà del 30 per cento l’offerta rispetto allo scorso anno. Il nuovo volo si unisce così a quelli già attivi su New York, Atlanta e Boston.

“La ripresa del volo non-stop da Roma per Detroit permette ai nostri passeggeri di raggiungere in coincidenza circa 90 destinazioni in tutti gli Stati Uniti e oltre, ed offre più opzioni per i turisti statunitensi in Italia - ha commentato nel corso dell’inaugurazione della rotta Ilse Janssens, general manager Continental Europe | EMEAI sales -. La domanda è positiva per tutti i nostri collegamenti da e per l’Italia, sia da parte dei clienti business che leisure, e per questo quest’anno abbiamo aumentato l’operativo dei voli tra l’Italia e gli Usa di circa il 30% rispetto allo scorso anno”.



Il volo viene operato con un A330-300 configurato in quattro classi di servizio, . “La crescente domanda di connettività diretta da e per Roma conferma l’attrattività del mercato romano ed il riconoscimento per l’elevata qualità del servizio offerto dal Leonardo da Vinci”, ha concluso Ivan Bassato, chief aviatin officer di Aeroporti di Roma.