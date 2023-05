Delta in trattativa per alcuni A330 e A350 per il lungo raggio

Delta starebbe trattando l'acquisto dei due modelli più recenti di Airbus per il lungo raggio, ovvero l'A350, l'ultimo nato in casa del costruttore europeo, e l'A330, che è stato appena modernizzato.

Come sottolinea preferente.com tra i 'big three' del trasporto Usa (oltre a Delta, United e American) la compagnia è l'unica a non utilizzare i Boeing per il lungo raggio, ad eccezione di alcuni B767 datati.



Attualmente Delta ha già in flotta 25 A350 e 60 A330: i nuovi ingressi non sarebbero dunque delle novità.