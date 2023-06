Delta: Matteo Curcio senior vice president per Europa, Medioriente, Africa e India

Sarà Matteo Curcio il nuovo senior vice president di Delta per Europa, Medioriente, Africa e India. Originario di Napoli, il manager è approdato nella compagnia Usa nel 2006 dopo essere stato in Alitalia. Nel vettore americano ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare vice president per l’Asia Pacific.

"L'eccezionale curriculum commerciale di Matteo – ha commentato il president International Alain Bellemare -, unito alla sua esperienza nella creazione di partnership di livello mondiale, contribuirà a costruire un futuro più solido e competitivo per Delta nella regione Emeai".



Basato a Parigi, Curcio supervisionerà tutte le attività commerciali nella regione Emeai e l'ulteriore sviluppo di opportunità a lungo termine con i partner di joint venture di Delta, Air France-Klm e Virgin Atlantic.