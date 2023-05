Qatar Airways e Air Seychelles: parte il codeshare

Siglato un nuovo accordo di codeshare tra Qatar Airways e Air Seychelles, per ampliare l'offerta dei clienti di entrambe le compagnie aeree.

Al momento, come riporta una nota del vettore, Qatar Airways serve oltre 160 mete in tutto il mondo e collega con Africa, America, Asia ed Europa i passeggeri in partenza dalle Seychelles.



"Attualmente - prosegue la nota -, Qatar Airways opera un volo giornaliero tra l'Hamad International Airport e l'Aeroporto Internazionale delle Seychelles, situato sull'isola di Mahé, vicino alla capitale Victoria, con arrivo al mattino e partenza serale. Grazie a questo nuovo accordo di codeshare, Qatar Airways apporrà il proprio codice sui voli operati da Air Seychelles tra Mahé e Praslin, consentendo ai passeggeri di proseguire il viaggio comodamente con un'unica prenotazione".