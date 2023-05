Al Baker, Qatar Airways: “Supporteremo Riyadh Air”

"Supporteremo e collaboreremo con Riyadh Air". Sono queste le parole con cui Akbar Al Baker, ceo di Qatar Airways e presidente di Qatar Tourism ha aperto il Day 1 dell'Arabian Travel Market a Dubai, manifestando grande entusiasmo per l'arrivo della neonata compagnia saudita.

Un giro d'affari che solletica l'attenzione del vettore qatariota, soprattutto alla luce dell'espansione del proprio network verso i Paesi del Golfo. Durante Atm, Qatar Airways ha infatti annunciato i nuovi voli verso Tabouk e il ripristino della rotta su Yanbu, entrambe le città - appunto - in Arabia Saudita.



Come riporta zawya.com, "ci sono opportunità di business per tutti - ha concluso Al Baker -. Dipende da come si gestisce la propria azienda e dalla leadership che si mette in campo".



Gaia Guarino