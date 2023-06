Riyadh Airways: al Paris Air Show svelati i piani del nuovo vettore saudita

Riyadh Air, la nuova compagnia aerea saudita, ha fatto il suo debutto ufficiale in occasione del Paris Air Show. Ambiziosi gli obiettivi del vettore che punta a servire 100 destinazioni entro il 2030 rendendo la capitale del Paese un hub di rilevanza globale.

Presentata anche la livrea del Boeing 787-9 Dreamliner che, come riporta travelmole.com, rappresenterà l’aereomobile di punta della flotta. Intanto è già partito l'ordine per 39 velivoli e ulteriori unità potrebbero presto essere richieste in base allo sviluppo del network.



Con il codice identificativo RX, i primi voli dovrebbero decollare nel 2025. G. G.