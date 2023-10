Seychelles, italiani a più 5%: “La Penisola è il quinto mercato”

Cresce la componente italiana alle Seychelles. "Siamo molto soddisfatti delle performance dell’ultimo periodo - ha spiegato Bernardette Willemin (nella foto), direttrice generale marketing di Tourism Seychelles, a TTG Travel Experience -. Abbiamo avuto un incremento del 5% in termini di arrivi dall’Italia, che tradizionalmente consideriamo il nostro quinto mercato di riferimento".

Anche le prospettive per i prossimi mesi sono incoraggianti: "Siamo ottimisti - sottolinea Willemin - e pensiamo che il trend positivo proseguirà anche nei prossimi mesi, incoraggiati da questi risultati che premiano i nostri sforzi. TTG è sempre una vetrina importante: è il luogo ideale per creare relazioni con vecchi e nuovi partner e far conoscere i nostri". M.T.