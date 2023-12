Seychelles, il futuro all’insegna del green. Willemin: “Italia mercato chiave”

di Paola Trotta

“È importante che adv e stampa vivano di persona il mondo Seychelles per poterlo trasmettere ai visitatori. Il mercato italiano assume un ruolo di primo piano, classificandosi tra i primi quattro, poiché le Seychelles attraggono gli italiani non solo per le bellezze marine e le attività collegate, ma anche per l'entroterra delle isole". Bernadette Willemin (nella foto), general marketing director di Tourism Seychelles, fa focus sul mercato italiano in occasione del mega fan trip organizzato dall’Ente a Seychelles.

“Domina il target up level, formato soprattutto coppie e famiglie” spiega la manager. Gli obiettivi 2024/2025 sono chiari “Continueremo a promuovere in modo incisivo Seychelles mirando ad attrarre diversi segmenti, aumentando le attività culturali e puntando al green e alla sostenibilità".



L'ente ha implementato politiche rigorose in termini di sviluppo, certificando gli hotel con l'etichetta Seychelles Sustainable Tourism e monitorando da vicino anche infrastrutture e costruzioni. "Abbiamo una flora e una fauna che attirano adulti ma soprattutto bambini, ed è sul green che puntiamo per il futuro”.