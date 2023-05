Da Qatar Airways a flydubai, ecco le nuove business class

La fascia alta al centro delle strategie delle compagnie aeree mediorientali. Il trend è emerso nel corso dell’Arabian Travel Market, dove i vettori hanno portato in scena le ultime novità dedicate a chi vola in premium e bussiness class.

A partire da Qatar Airways, che ha presentato la sua partnership con la Formula 1 e la sua nuova luxury lounge, a Saudi Arabian Airlines con la sua VantageSOLO suite.



Si tratta, si legge su breakingtravelnews.com, di nuove aree business, che a bordo degli A321 XLR garantiranno maggiore privacy e comodità, anche sulle rotte per Milano e Roma.



Cambia anche la business class di flydubai. La nuova Business Suite dovrebbe essere fruibile sui Boeing 737 già da fine anno. Come riporta aerotime.aero, sarà una cabina isolata. La sua struttura 'a conchiglia' garantirà un ambiente riservato, ideale per lavorare o per godere dell'intrattenimento di bordo in 4K. G. G.