L’India in scena all’Arabian Travel Market

L'India è pronta a rilanciare la propria industria turistica e lo fa svelando la nuova campagna in occasione dell'Arabian Travel Market a Dubai. La destinazione sta suscitando sempre più interesse tra diversi target di viaggiatori: dal luxury al Mice, fino al wellness e all'avventura. Ed è proprio facendo leva su questa varietà che il Ministero del Turismo ha lanciato 'Incredible India' per presentare il 2023 di Visit India.

Come riporta travelbizmonitor.com, la partecipazione del Paese all'Atm vuole essere un modo per riagganciare i rapporti con le adv, i t.o. e le compagnie aeree dopo la pandemia, rinforzando ulteriormente il proprio ruolo sui mercati del Medio Oriente e del Nord Africa.



Gaia Guarino