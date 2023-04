E’ un nuovo fronte tutto da esplorare quello che ha deciso di mettere in campo Wizz Air per il mercato italiano. Si tratta del MultiPass, ovvero un piano di abbonamento della durata di 6 mesi che consentirà ai clienti di utilizzare un biglietto al mese, sia esso di sola andata sia a/r.

Il programma, nella sua fase pilota, potrà essere utilizzato esclusivamente sulle rotte domestiche (la Penisola è l’unico Paese nel quale la compagnia ungherese effettua voli interni) e per i voli da e per la Polonia. Gli abbonati potranno scegliere tra quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto Wizz Air, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo. Il progetto prenderà il via dal mese di maggio.



Le considerazioni

"Siamo sempre alla ricerca di opportunità per ampliare la gamma di servizi che offriamo ai nostri clienti e siamo lieti di accogliere nel nostro portfolio un MultiPass su misura per i nostri ospiti in Italia – sottolinea Alexandra Avadanei, chief revenue officer -. Il Wizz MultiPass è un ottimo modo per esplorare il Paese o per combinare viaggi d'affari e di piacere, soprattutto perché l'abbonamento copre anche agosto, il mese delle vacanze".