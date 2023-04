Wizz Air porta a nove i voli tra Italia e Arabia Saudita: al via anche Venezia

Ha preso il via la nona rotta tra Italia e Arabia Saudita operata da Wizz Air. La compagnia low cost ha inaugurato infatti oggi il volo su Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, dall'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Si tratta di un volo settimanale che resterà operativo tutto l’anno. “La nuova rotta – commenta Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -, unica nel suo genere, permetterà ai residenti del Veneto di viaggiare in Arabia Saudita a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e collegando direttamente due città rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale. Il team di Wizz non vede l'ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri moderni, giovani ed efficienti aeromobili A321neo”.