Sono ufficialmente iniziate le vendite del Wizz Multipass, il piano di abbonamento per il voli in Europa targato Wizz Air. Il sistema consente ai passeggeri di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio per un periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia e sulle rotte internazionali da e per la Polonia. La tariffa sarà valida anche per l'alta stagione.

"Il MultiPass di Wizz Air - si legge in una nota della compagnia - consente agli abbonati di viaggiare una volta al mese sui voli Wizz Air idonei pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell'ultimo minuto".



I passeggeri itaiani potranno costruire il piano scegliendo tra opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno e decidere se aggiungere il servizio Wizz Priority oppure la franchigia bagaglio, o entrambe. Sarà inoltre possiible acquistare servizi aggiuntivi prima del volo.



Il sistema di prenotazione dei voli

Chi acquista l'abbonamento potrà prenotare immediatamente il volo e effettuare il primo viaggio non prima di cinque giorni dopo. Nel caso in cui si sceglia il mese successivo come quello iniziale dell'abbonamento la prima partenza potrà avvenire dal sesto girono del mese e fino alla fine del mese stesso. L'abbonamento sarà rinovato ogni primo giorno del mese.



"È anche possibile acquistare il Wizz Multipass a metà mese se mancano più di 5 giorni alla fine dello stesso - si legge ancora nella nota -. Al cliente verrà addebitato immediatamente l’importo e sarà in grado di imbarcarsi sul volo scelto in 5 giorni. In questo caso, tuttavia, il passeggero accetta una finestra di viaggio più breve per il primo mese: il piano di abbonamento continuerà ad essere rinnovato ogni primo giorno del mese.