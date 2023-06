Wizz Air decolla da Palermo a Tirana

Nuova rotta dalla Sicilia per Wizz Air. La compagnia ha annunciato il lancio di un collegamento tra Palermo e Tirana: il volo, come si legge in una nota, sarà operato tre volte a settimana (ogni luinedì, mercoledì e venerdì) e decollerà a partire da marzo 2024.

Considerando la new entry, salgono a 6 le città italiane collegate dalla low cost con la capitale dell'Albania: oltre a Palermo ci sono infatti Milano, Bologna, Pisa, Catania, Venezia e Roma. I voli totali di Wizz Air tra Italia e Albania sono oltre 200 a settimana.



Sempre per quanto riguarda la Sicilia, di recente la compagnia ha anche annunciato 8 nuove rotte da Catania e Comiso.