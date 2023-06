Wizz Air amplia la rete di collegamento tra l'Italia e l'Egitto. La compagnia aerea ha anunciato il lancio di una nuova rotta da Milano Malpensa a Hurgada. Il collegamento sarà operato due volte la settimana, ogni martedì e sabato. Le operazioni prenderanno il via il prossimo 30 ottobre.

Inoltre nella giornata di oggi la low cost ha dato il via alle operazioni su Il Cairo da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Entrambi i voli decolleranno tre volte la settimana; dallo scalo capitolino i voli partiranno ogni lunedì, giovedì e domenica, mentre dall'aeroporto lombardo ogni martedì, giovedì e domenica.



L'offerta del vettore

Tutte e tre le rotte (le new entry su il Cairo e la Milano-Hurgada) saranno operati con A321neo.



Con le novità appena annunciate solagono a 10 le rotte tra l'Italia e l'Egitto con le insegne del vettore, per un totale di 27 frequenze settimanali e oltre 700mila posti in vendita su base annuale.