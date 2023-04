Wizz Air volerà in Egitto da Roma per l’estate

Un nuovo collegamento tra l’Italia e l’Egitto. Dal prossimo 15 giugno Wizz Air raddoppierà gli impegni sulla direttrice volando da Roma Fiumicino all’aeroporto internazionale Sphinx del Cairo.

La rotta sarà servita con tre frequenze settimanali (lunedì, giovedì e domenica), operati con l’A321neo.



Per il vettore si tratta del secondo collegamento dalla Penisola alla capitale egiziana. La compagnia aveva già annunciato collegamenti bisettimanali da Milano Malpensa, che inizieranno lo stesso giorno.



“Siamo felici di poter annunciare un'altra rotta dall'Italia al Cairo, che offre un collegamento diretto e conveniente tra due grandi capitali - commenta Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Wizz Air è lieta di continuare a incrementare le sue operazioni da Roma, dove quest'estate opererà la più ampia programmazione di sempre. Continuiamo a impegnarci per offrire ai passeggeri italiani destinazioni sempre più interessanti da esplorare in modo conveniente e sostenibile. Non vediamo l'ora di accogliere i viaggiatori a bordo dei nostri moderni ed efficienti aeromobili”.



I biglietti sono già in vendita su tutti i canali del vettore.