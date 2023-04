easyJet, migliorano i conti: verso un risultato ante imposte positivo

Conti in miglioramento per easyJet che alza l’asticella delle previsioni sia per il semestre in chiusura alla fine di marzo sia per l’intero esercizio, che terminerà alla fine di settembre.

Per quanto riguarda il primo periodo la compagnia low cost prevede di ridurre in maniera sensibile le perdite rispetto allo scorso anno. Nel forecast diffuso oggi il rosso dovrebbe essere compreso in una forchetta tra 405 e i 425 milioni di sterline, con una diminuzione anno su anno di circa 120 milioni.



Ma le aspettative sull’estate ora sono molto più alte rispetto a qualche mese fa e per il vettore l’intero esercizio dovrebbe chiudersi con un utile lordo da circa 260 milioni di sterline. Commentando le previsioni il ceo Johan Lundgren ha sottolineato che il trend positivo è generato da una domanda che rimane forte da parte di un pubblico che non vuole rinunciare a viaggiare e lo fa preferendo compagnie che offrono un migliore rapporto qualità prezzo come easyJet.