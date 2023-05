easyJet: aperta la selezione per 200 aspiranti piloti, ecco i requisiti

Sono circa 200 gli aspiranti piloti che per il 2023 potranno accedere a ‘Generation easyJet’, il programma di addestramento realizzato da easyJet in collaborazione con CAE e il cui obiettivo è di fornire ai candidati i più alti standard di formazione per farli diventare piloti di linea commerciale qualificati in circa due anni.

Il programma è stato riaperto nel gennaio 2022 e sta già formando una classe di piloti cadetti. Ora, invece, si accettano le candidature per i programmi che iniziano a dicembre 2023 e si concluderanno nel 2026.



Obiettivo: mille nuovi piloti entro il 2027

L’obiettivo della compagnia è di assumere e addestrare, entro il 2027, 1.000 nuovi piloti puntando anche sull’ingresso delle donne. "Assicurarci di attrarre un gruppo eterogeneo di persone che si uniscano a noi e che crescano come parte del team easyJet è fondamentale - osserva il capitano David Morgan, direttore operativo di easyJet -, quindi rimane una priorità per noi sfidare gli stereotipi di genere della professione per incoraggiare un maggior numero di donne a scegliere la carriera di pilota. Siamo orgogliosi di aver raddoppiato il numero di donne che volano con noi negli ultimi anni, ma sappiamo che c'è sempre di più da fare per aumentare la diversità in tutte le sue forme nella cabina di pilotaggio e quindi ci impegniamo a continuare a guidare il settore in questa direzione".



Più donne in cabina di pilotaggio

easyJet ha garantito il proprio sostegno a CAE Women in Flight offrendo a una candidata europea l'accesso alla sua prima opportunità di lavoro. CAE finanzia e fornisce la formazione di pilota alla candidata prescelta presso una delle accademie di aviazione di CAE. La vincitrice diventa un'ambasciatrice di CAE Women in Flight, incoraggiando un maggior numero di ragazze e donne a prendere in considerazione una carriera nell'aviazione.



Negli ultimi anni il programma Pilot School Visit della compagnia aerea ha visto i piloti presentarsi in centinaia di scuole, con l'obiettivo di sfidare gli stereotipi sul lavoro e dimostrare che si tratta di una carriera per tutti.



Come fare per iscriversi

Per iscriversi al programma di addestramento piloti ‘Generation easyJet’ gli aspiranti piloti dovranno avere almeno 18 anni al momento dell'inizio della formazione e dovranno fornire certificati che dimostrino il superamento degli esami di matematica, inglese e scienze di scuola superiore/secondaria, insieme ad altre due materie. Gli aspiranti piloti che possono candidarsi sul sito becomeapilot.easyjet.com.