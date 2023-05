easyJet annuncia una nuova base a Birmingham

Aprirà la prossima primavera la nuova base di easyJet a Birmingham. La compagnia aerea ha annunciato che piazzerà sull'aeroporto tre A320, per circa 100 posti di lavoro diretti. Si tratta della prima apertura di una base dal Covid.

La decisione prende il via dalle ottime prospettive del turismo britannico per i prossimi tempi e sottolinea la fiducia del vettore in una ripresa duratura della domanda. Le nuove rotte in partenza dallo scalo inglese saranno lanciate il prossmo anno.



Si tratterà della nona base del vettore nel Regno Unito dopo Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol, Manchester, Liverpool, Glasgow, Edimburgo e Belfast.