easyJet sponsor dell’Eurovision Song Contest: più posti per volare alle finali a Liverpool

easyJet vola all’Eurovision Song Contest. La low cost britannica è partner ufficiale dell’evento musicale, che quest’anno si terrà a Liverpool.

In vettore, in qualità di national sponsor, garantirà più posti sulle rotte che collegano l’Europa e i Paesi che partecipano alla competizione al Regno Unito, per permettere ai fan della manifestazione canora di partecipare alle semifinali e alla finale, che si terranno il 9, 11 e 13 maggio.



“Come questa competizione iconica, easyJet collega persone, culture e comunità in tutta Europa e oltre - commenta in una nota Robert Birge, chief customer e marketing officer di easyJet - e quindi siamo lieti di essere sponsor nazionale dell'Eurovision Song Contest di quest'anno, in collaborazione con BBC Studios".