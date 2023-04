easyJet potenzia Napoli: 7 aerei basati e 41 rotte per l'estate

Saliranno a sette gli aerei basati a Napoli da parte di easyJet a partire dal mese di giugno. Il vettore mette un altro tassello di crescita sulla base aperta nove anni fa sullo scalo partenopeo e annuncia una programmazione estiva che vedrà 41 rotte verso 12 Paesi.

Il vettore low cost britannico conferma così la sua leadership sul Capodichino, dove ha raggiunto il traguardo di 30 milioni di pax in 23 anni di attività sullo scalo. Per l’estate ci sarà una forte componente internazionale: 35 rotte, infatti, sono dirette fuori dai confini nazionali, con un’ottica marcatamente leisure.



Cinque le new entry assolute del network: Porto e Birmingham avviate dall’inizio del mese, Pola, Heraklion e Monaco di Baviera che partiranno da giugno. Inoltre verrà riattivato anche il volo su Zurigo dalla fine di maggio e per Lampedusa da giugno.