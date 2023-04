La domanda per i voli tra Europa e Stati Uniti continua a stupire e a rimanere ad altissimi livelli e per la prima volta le richieste iniziano a coprire anche le stagioni di spalla. Una tendenza che ha spinto United a prolungare la stagionalità di alcuni dei suoi voli tradizionalmente estivi.



Tre destinazioni

La scelta in questo caso è ricaduta sui collegamenti da Washington Dulles verso Roma Fiumicino, Barcellona e Lisbona. Inizialmente queste tratte erano state programmate fino alla fine dell’orario estivo, il 27 ottobre, mentre ora resteranno operative fino alla metà di dicembre, secondo quanto riportato da Simpleflying.

Il precedente

Per quanto riguarda l’Italia il volo su Roma da Washington andrà ad aggiungersi a quello da Newark annuale. Sulla Penisola non si tratta dell’unico incremento effettuato dalla compagnia aerea statunitense. A inizio primavera era infatti arrivato l’annuncio del raddoppio delle frequenze sul volo su Napoli nei due mesi di altissima stagione estiva.