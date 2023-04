United: assalto alle rotte internazionali con 114 destinazioni durante l’estate

Sarà pari al 25% l’incremento dell’offerta di United Airlines per la programmazione estiva. Una crescita importante rispetto allo scorso anno, quando la compagnia aveva già superato ampiamente i dati pre pandemici.

Si tratta di una scelta dettata dal consistente aumento della domanda, stimata già in +15%, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti internazionali e a lungo raggio. È proprio in questo segmento, si legge su Simpleflying, che la major Usa ha deciso di inserire 24 nuove destinazioni arrivando a un totale di 114 tratte fuori dai confini statunitensi.



Intensa anche la programmazione sull’Europa, che ha portato anche al network più forte di sempre da e per l’Italia. "United offrirà ai viaggiatori più opzioni che mai quest'estate – ha spiegato in una nota la compagnia -, soprattutto se vogliono volare a livello internazionale. Con una domanda senza precedenti di viaggi all'estero, avremo più servizi verso città popolari, aggiungendo anche destinazioni nuove e uniche da esplorare per i clienti".