Cianciusi, United: “Per il Napoli-New York c’è stata un’attrazione fatale”

"Per il Napoli-New York posso tranquillamente dire che si è trattato di un'attrazione fatale". Walter Cianciusi, country sales manager di United, non ha mezzi termini per definire il successo del volo, lanciato inizialmente nel 2019 e poi sospeso per il Covid, ma che dallo scorso anno ha ripreso a pieno ritmo per la stagione estiva. Un'intuizione giusta, quella della compagnia statunitense, che sin da subito ha riscontrato un trend positivo della domanda, fino alla vera e propria esplosione di quest'anno che ha portato alla decisione di raddoppiare il collegamento giornaliero per i mesi più caldi. "La domanda americana sulla rotta - prosegue Cianciusi - ha avuto una spinta non solamente dalla città, ma da tutto il territorio circostante. C'è voglia di Costiera amalfitana, di Pompei e Paestum...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)