United raddoppia il Napoli-New York durante l’estate

Arriva un nuovo aumento delle frequenze nei collegamenti tra Italia e Stati Uniti. Dopo gli annunci di American per i voli su Dallas e New York e quello di Ita sempre sulla Grance Mela, entrambi da Fiumicino, tocca ora a United. Dal 23 giugno al 7 settembre il vettore Usa metterà una seconda frequenza sul collegamento tra Napoli e Newark.

Una scommessa vinta, quindi, quella della rotta verso Sud: “Ci aspettiamo un'altra estate intensa per il segmento internazionale – commenta il country sales manager Walter Cianciusi - e siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti nel Sud Italia ancora più opzioni di viaggio, con la possibilità, dal nostro hub di New York/ Newark di oltre 90 collegamenti in tutto il continente americano”.



“Il raddoppio del volo giornaliero per New York aggiunge l’a.d. di Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo, Roberto Barbieri, è il segnale concreto all’ottima risposta del mercato ma è anche e soprattutto il risultato di una partnership con un eccellente operatore, come United che ha saputo cogliere l’enorme potenzialità del mercato campano”.



L’operativo estivo di United sull’Italia si completa poi con voli giornalieri operati tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, ai giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles, da Milano a Chicago e da Venezia a New York/Newark, nonché alla nuova tratta stagionale giornaliera Roma - San Francisco, che inizierà il 26 maggio 2023.