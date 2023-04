United, riparte il Venezia-New York: i piani per l’estate sul mercato italiano

Si accorciano ulteriormente le distanze tra Italia e Stati Uniti. United Airlines ha ripristinato il collegamento diretto stagionale tra Venezia e New York/Newark.

Il servizio sarà operato ogni giorno per tutto il periodo estivo fino al 28 ottobre, con Boeing 777-200ER.



I piani estivi

Durante l’estate, la compagnia aerea americana prevede di offrire complessivamente 10 voli diretti giornalieri dalla Penisola verso gli States.



Prossima novità sarà l’attivazione, il 26 maggio prossimo, di un nuovo servizio diretto giornaliero tra Roma e San Francisco.



La compagnia raddoppierà inoltre le frequenze tra la Capitale e New York/Newark, sempre a partire dal 26 maggio; e tra Napoli e New York/Newark, a partire dal 24 giugno.