United: dal 2025 i primi taxi volanti a New York, Chicago e San Francisco

Nel futuro di United ci sono i taxi volanti. Dopo aver siglato partnership strategiche con Eve Air Mobility e Archer Aviation nel 2022 per lo sviluppo del progetto, la compagnia aerea americana è pronta al lancio dei primi servizi in tre città Usa entro i prossimi tre anni.

Il vettore, riporta Travel Weekly, ha annunciato l’introduzione dei sevizi di air taxi a New York - dagli eliporti di Manhattan e Newark - e Chicago, nel 2025; e nella baia di San Francisco, nel 2026.



Sul piano della flotta, United ha siglato un accordo con Eve Air Mobility da 15 milioni di dollari per l’acquisto di 200 velivoli elettrici a quattro posti, con un’opzione per altri 200, nonché un’intesa da 10 milioni di dollari con Archer Aviation per altri 100 mezzi.