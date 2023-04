Uk, stop a tutte le limitazioni Covid per i turisti dalla Cina

Il Regno Unito chiude la stagione delle restrizioni per i turisti cinesi. Le ultime limitazioni erano state introdotte a gennaio, quando l'aumento dei casi Covid in Cina aveva allertato diversi Paesi del mondo.

Il Governo inglese, come si legge su preferente.com ha annunciato che da oggi termina l'obbligo per i viaggiatori in arrivo dal Paese del Dragone di esibire un test Covid negativo.



Ma la decisione, afferma il dipartimento inglese della salute, è stata presa anche alla luce della collaborazione da parte della Cina nella comunicazione dei dati relativi alla pandemia.