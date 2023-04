Il ritorno dei cinesi, Italia tra le top 20 per il ponte del primo maggio

C’è anche l’Italia nella classifica delle venti mete internazionali preferite dai turisti cinesi che, secondo quanto riportato dalla travel distribution company DidaTravel, stanno ricominciando a prenotare viaggi all’estero per le vacanze in occasione del primo maggio, periodo nel quale moltissimi cinesi prendono cinque giorni di ferie, dal 29 aprile al 3 maggio.

Secondo dati recenti le prenotazioni alberghiere internazionali per le prossime vacanze sono aumentate di 30 volte su base annua, superando di 18 punti percentuali i volumi pre-pandemici del 2019. Anche l’adr per le prenotazioni alberghiere internazionali cinesi è aumentato del 47 per cento, raggiungendo il 95% dei livelli del 2019.



La durata media di un soggiorno in hotel all'estero è per lo più invariata, di due pernottamenti circa. Al 20 aprile le destinazioni internazionali più prenotate, come riportate da TravelMole, erano Thailandia, Malesia, Stati Uniti, Indonesia, Giappone e Filippine. Insieme all’Italia nella top 20 ci sono anche Regno Unito, Spagna, Francia e Germania.